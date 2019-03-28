中关村在线消息：北京时间3月28日，据外媒报道，最近一段时间有关雷蛇智能手机Razer Phone 3的消息开始逐渐的多了起来。随后，雷蛇创始人兼CEO陈民亮在接受采访时暗示，手机迟迟不出的原因很有可能是因为5G。



雷蛇CEO抱怨：手机出的慢皆因5G网络

陈明亮表示：“作为游戏玩家，如果我今年购买手机，我会想购买5G手机；但如果我买了5G手机，我也没有（5G）网络去用它。”陈明亮的这番话点出了一个事实，5G对于消费者的吸引力是非常巨大的，如果此时推出一款没有5G功能的手机，那么厂商会比较尴尬。

上个月的时候，国外媒体GSMArena报道，雷蛇最近在重组中裁掉了约30名员工，消息称这些被裁掉的员工正在开发Razer Phone 3，因此外媒猜测Razer Phone 3有可能被砍掉了。

不过虽然说雷蛇还并未正式确认Razer Phone 3是否被砍掉，但是这家公司在一些公开声明中承认了裁员，并透露关闭了几个项目，但是在具体项目名称上却并未向我们透露。GSMArena报道，雷蛇推出的Razer Phone游戏手机目标群体是游戏玩家，遗憾的是其销量表现平平，但愿已经上市的Razer Phone、Razer Phone 2不会因此停止系统更新。

（本文图片来自搜狐）

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