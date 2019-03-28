中关村在线消息：3月28日，抖音宣布对其“向日葵计划”中的青少年模式进行升级，以加大对未成年人良性上网的引导力度。即在升级后的青少年防沉迷模式下，抖音会加强对用户的主动提醒，当用户每日首次登录时，可根据弹窗提示选择开启青少年模式，浏览由抖音青少年内容团队所精选的短视频内容。



抖音防沉迷推出新系统：添青少年登录强提示

用户进入青少年模式后，每日使用时长将限定为累计40分钟，且包括打赏、充值、提现、直播等功能将不可用；同时，晚上22时至次日6时期间，青少年模式用户将被禁止使用抖音。以上情况均需由监护人输入独立密码后才能继续使用。另外，系统将通过相关技术手段识别疑似未成年人用户，并为其切换“青少年模式”。

系统升级之外，抖音还对青少年模式下的内容丰富度及数量级均进行了扩充，在精选的青少年课程知识、科普类等教育益智性方向基础上，增加了生活实用技能、正向休闲类等寓教于乐的精品内容。



抖音相关负责人表示，产品改进是为了更好地帮助青少年成长，也希望广大家长能够加入反馈意见，一起为未成年人构建健康绿色的网络空间。



抖音防沉迷推出新系统：添青少年登录强提示

2018年3月，抖音推出了时间锁功能，用户可以自主设定使用时长的限制，功能开启后，单日使用时长超过触发时间，需要输入密码才能继续使用。抖音也成为国内首个上线防沉迷系统的短视频产品。

2018年7月，在启动旨在推进青少年健康成长的“向日葵计划”之初，抖音即在审核、产品、内容等层面推出多达10项措施，包含升级未成年人审核模型，升级未成年人管理工具；设置“实名验证+人脸识别+人工审核”三道防火墙、杜绝未成年人直播、打赏等，同时加强对知识科普类等内容的加权推荐、联合开展暑期安全知识的推广活动，助力青少年健康成长。

今年3月，抖音升级了青少年计划，在原有功能基础上，用户在推荐首页将只能浏览由抖音青少年内容团队精选出的短视频，包括教育、知识、绘画、摄影等方面有趣有用、寓教于乐的内容。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：抖音防沉迷推出新系统：添青少年登录强提示 http://news.zol.com.cn/712/7128547.html