比亚迪2018财报公布：要抢富士康饭碗？

中关村在线消息：3月28日，昨日晚间，比亚迪发布了2018年度业绩报告，公司实现营业收入1300.55亿元，同比增长22.79%，归属于上市公司股东的净利润27.80亿元，而手机部件及组装业务竟占了总收入的三分之一。



比亚迪2018年度报告

从报告中可以看到比亚迪营收主要来自3部分：汽车业务（占比为58.44%）、手机部件及组装业务（占比为32.47%）、二次充电电池及光伏业务（占比为6.88%）。其中，手机部件及组装业务的收入约人民币422.30亿元，在手机行业需求疲弱及市场竞争加剧的影响下，比亚迪的手机部件及组装业务竟还同比上升了4.34%。



雷军微博称比亚迪生产的小米9正式下线

之前小米集团CEO雷军也在微博表示过，部分小米9的生产是由比亚迪完成的，对此还有不少人网友表示非常疑惑“比亚迪不是做车的吗？”，还有不少热心网友在雷军的微博下进行了科普：比亚迪创立于 1995 年，现拥有 IT、汽车、新能源和轨道交通四大产业。比亚迪是目前全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一，主要客户包括 HTC、华为、东芝等全球领先电子产品制造厂商，是世界第二大的手机代工厂。

（本文图片来自新浪微博）

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