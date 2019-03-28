苹果终于承认MacBook蝶式键盘存在缺陷

中关村在线消息：3月28日，自从 2015 年搭载在MacBook上的蝶式键盘在苹果春季发布会上惊艳大家之后，蝶式键盘在实际使用中却是遭到许多用户无尽的吐槽。



剪刀式键盘与蝶式键盘

苹果推出蝶式键盘原是为了MacBook能有更轻薄的机身，但是首批蝶式键盘因为按键的回程太短，导致手感比较差，甚至被一些网有吐槽说打字就像是按在木板上一样。所以苹果在推出第二代蝶式键盘时拉长了键程，手感要比之前好一些，却因为拉长的那么一点键程导致非常容易进灰，本来传统的剪刀式键盘虽然键盘缝隙较大，灰尘容易进入其中，但并不会造成严重的使用困扰，且清理难度并不大，而第二代蝶式键盘的缝隙比较小，灰尘之类的小物件很容易卡在里面影响使用。



第三代蝶式键盘的硅胶片

去年苹果为2018款MacBook Pro的第三代蝶式键盘增加了一层防尘的硅胶片，以阻止碎屑键入键盘进而出现粘键和按键无响应的问题，但是仍有不少用户在质疑第三代蝶式键盘的可靠性。近日根据外媒报道，苹果公司发言人在接受《华尔街日报》采访时承认会有少数用户在使用第三代蝶式键盘时会遇到可靠性问题。

（本文图片来自新浪微博）

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