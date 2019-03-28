中关村在线消息：北京时间3月28日，今天上午瓜子二手车与淘宝二手车共同宣布，他们将在二手车新零售领域达成深度合作，建立深入的合作伙伴关系，将围绕汽车新零售消费服务、二手车拍卖、加速二手车流通等多方面展开合作。



瓜子二手车与淘宝二手车合作：将开设淘宝店

瓜子二手车将与淘宝通过“阿里拍卖”平台展开合作，同时，双方将开设淘宝店铺，依托淘宝流量，形成二手车流通的新入口。此次合作背后的深层原因是国内二手车限迁政策的放开，这一政策进一步释放了跨区域的二手车消费需求。

车好多集团联合创始人、副总裁王晓宇表示，通过深度合作关系的建立，双方优质资源将形成合力，为消费者提供售汽车新零消费服务，提升消费者购车体验，提高二手车交易效率，加速实现二手车在全国范围的流通，形成二手车跨区域流通的全新市场格局。

淘宝二手车拍卖运营总监战虎表示，淘宝二手车作为一个开放、多元的平台，愿意与汽车新零售行业的优秀企业展开深入合作，为消费者提供优质的汽车新零售服务，探索汽车跨区域流通业态下的新零售模式，共同开拓汽车跨区域流通的增量市场，携手为消费者提供线上线下结合的一站式汽车消费服务。

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