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    最后一代14nm 英特尔新九代酷睿全曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：3月28日，之前华硕曾透漏Intel会在第二季度推出新步进版本的九代酷睿处理器，现有300系列主板必须升级BIOS才能支持。目前，技嘉更是直接在主板CPU支持列表中，公布了新步进九代酷睿的全部型号。

    新步进九代酷睿全曝光：新功能与新特性
    新步进九代酷睿型号

    新步进等于是对原有CPU设计的一次修订升级，消除一些原有Bug、缺陷（Intel称之为Errata勘误），也有可能在稳定性、兼容性、超频性、功耗发热、制造工艺等方面进行优化完善，设置加入一些底层的新功能、新特性。

    根据技嘉公布的型号，九代酷睿现有步进版本为P0或者U0，新的步进则是R0，型号包括i9-9900K、i9-9900KF、i9-9900、i9-9900T、i7-9700K、i7-9700F、i7-9700、i5-9600K、i5-9600KF、i5-9400F。

    其中的i9-9900、i9-9900T都是尚未发布的型号，但不知为何i7-9700KF却没有新步进版本。目前尚不清楚R0步进的新款有什么变化，但至少核心数量、运行频率、缓存容量、热设计功耗等核心参数是不会变的，具体还要等Intel公布相关规范文档。

    （文中图片来自kkj）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：最后一代14nm 英特尔新九代酷睿全曝光http://news.zol.com.cn/712/7128486.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7128486.html report 821 中关村在线消息：3月28日，之前华硕曾透漏Intel会在第二季度推出新步进版本的九代酷睿处理器，现有300系列主板必须升级BIOS才能支持。目前，技嘉更是直接在主板CPU支持列表中，公布了新步进九代酷睿的全部型号。新步进九代酷睿型号新步进等于是对原有CPU设计的一次修订升...
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