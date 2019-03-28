传华为Mate30开始内测:搭麒麟985 最快9月发

中关村在线消息：3月28日，华为P30和P30 Pro都来了，那么距离Mate30发布就不远了。 日前，马来西亚的一名华为高层人员透露，华为Mate 30已经在华为内部进行测试，最快9月发布。



传华为Mate30开始内测

根据早前传闻，Mate 30系列将搭载麒麟985芯片，该芯片采用7nm+EUV（极紫外光刻工艺）工艺，该工艺可以使晶体管密度增加20%，这意味着麒麟985芯片时钟速度更快，性能更高。不过最让人期待是麒麟985预计将会内置5G调制解调器。

这里华为余承东也已经证实下一代Mate将会支持5G。余承东表示：“目前网络还没准备好，还在建设过程中。我想(5G的时间点)会在今年秋天。请期待Mate系列。”

早在今年1月份，华为的一份设计专利曝光，华为mate 30使用的是打孔屏，已经是达到了接近百分之百的全面屏。手机背面设计，即Mate 30系列将会搭载多镜头影像方案，摄像头数量或将达到5个镜头。

（文中图片来自互联网）

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