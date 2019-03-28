罗永浩卸任锤子软件法人 另有10名高管退出

中关村在线消息：3月28日，企查查数据显示，近日锤子软件（北京）有限公司发生工商变更，法定代表人从罗永浩变更为温洪喜。



罗永浩卸任锤子软件法人

不仅如此，锤子软件的十位高管也相继退出，包括锤子科技CTO钱晨、陌陌CEO唐岩等从主要人员中移除。

值得一提的是，此前罗永浩已经陆续退出多家锤子旗下子公司法定代表人：

2018年12月，北京锤子数码科技有限公司（简称“锤子数码”）对法人、董事、经理、监事等事项进行变更。变更后，罗永浩不再担任该公司法定代表人，新的法定代表人为温洪喜。

2019年2月5日和2月28日，罗永浩先后退出了天津云上漫步科技合伙企业(有限合伙)、天津云上畅游科技合伙企业(有限合伙)股东行列。而上述公司则是聊天宝的主体公司。

3月8日，罗永浩将锤子科技生态链品牌——畅呼吸出售给了优点科技。

另外，罗永浩还退出了包括北京锤子数码科技有限公司、深圳锤子数码科技有限公司、成都野望数码科技有限公司、锤子科贸（上海）有限公司，这四家锤子系公司法人职务。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：罗永浩卸任锤子软件法人 另有10名高管退出http://news.zol.com.cn/712/7128468.html