中关村在线消息：北京时间3月28日，近日董明珠在出席博鳌论坛的时候，人们不免问到许多与雷军十年赌局有关的问题。董明珠对此比较平静，表示和雷军赌的是个理念问题。



还会不会和雷军再赌五年？董明珠一笑了之

董明珠表示，当年和雷军的10亿元赌约不是为了赌而赌，而是赌一个观念，即“互联网和传统制造业中间的差距在哪”，以及“究竟谁能笑到最后”。所幸，最终她胜利了。有人问下一个5年的赌局还会不会赢，她就此回应道：“让雷军来问我。”

今年3月20日的时候，小米正式发布了2018年度业绩。业绩发布会上，雷军回应了与董明珠的10亿赌局，雷军笑着说：“我一直在等格力的正式财报。”雷军当时还表示，董明珠有和我联络。

3月19日晚小米公布了2018年财报，全年营收1749亿元人民币。格力电器目前还未发布财报，但根据之前公布的业绩预告显示，营业总收入应在2000亿~2010亿元，小米没能超过格力电器，董明珠胜出和雷军的十亿赌约。

时间回到6年前，CCTV第十四届中国经济年度人物评选颁奖现场，格力电器与小米掌门人之间有一个“十亿之约”。当年雷军请全国人民作证：“五年之内，如果我们的营业额击败格力的话，董明珠董总输我一块钱就行了”，格力电器董明珠当即回怼，“第一，我告诉你不可能，第二，要赌就不是一块钱，我跟你赌10个亿”。

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