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    谷歌Pixel 3a/Pixel 3a XL更多细节曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：3月28日，知名爆料达人Roland Quandt现在公布谷歌Pixel 3a系列新机的更多细节。据称，谷歌Pixel 3a系列包含Pixel 3a和Pixel 3a XL两款，其屏幕尺寸分别是5.6英寸和6英寸，背部造型与谷歌Pixel 3区别不大，配备单摄像头，支持背部指纹识别。

    谷歌Pixel 3a/Pixel 3a XL更多细节曝光
    网上曝光图

    谷歌Pixel 3a/Pixel 3a XL更多细节曝光
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    谷歌Pixel 3a和Pixel 3a XL都采用OLED显示屏，分辨率为2220×1080，搭载高通骁龙670处理器，配备4GB内存+64GB存储。其中谷歌Pixel 3a电池容量为3000mAh，支持18W快充。

    两款新机配备了与谷歌Pixel 3相同的1220万像素后置镜头，其单位像素面积为1.4μm，支持Dual Pixel对焦。因此搭载谷歌Pixel 3同款单摄的Pixel 3a和Pixel 3a XL成像效果值得期待。

    另外还有消息称Pixel 3a还将集成eSIM卡功能。至于售价，报道表示谷歌Pixel 3a在欧洲售价可能将超过450欧元（64GB版本，约合人民币3400元）。

    （文中图片来自kkj）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 3a/Pixel 3a XL更多细节曝光http://news.zol.com.cn/712/7128447.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7128447.html report 729 中关村在线消息：3月28日，知名爆料达人Roland Quandt现在公布谷歌Pixel 3a系列新机的更多细节。据称，谷歌Pixel 3a系列包含Pixel 3a和Pixel 3a XL两款，其屏幕尺寸分别是5.6英寸和6英寸，背部造型与谷歌Pixel 3区别不大，配备单摄像头，支持背部指纹识别。网上曝光图网...
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