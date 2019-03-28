谷歌Pixel 3a/Pixel 3a XL更多细节曝光

中关村在线消息：3月28日，知名爆料达人Roland Quandt现在公布谷歌Pixel 3a系列新机的更多细节。据称，谷歌Pixel 3a系列包含Pixel 3a和Pixel 3a XL两款，其屏幕尺寸分别是5.6英寸和6英寸，背部造型与谷歌Pixel 3区别不大，配备单摄像头，支持背部指纹识别。



网上曝光图



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谷歌Pixel 3a和Pixel 3a XL都采用OLED显示屏，分辨率为2220×1080，搭载高通骁龙670处理器，配备4GB内存+64GB存储。其中谷歌Pixel 3a电池容量为3000mAh，支持18W快充。



两款新机配备了与谷歌Pixel 3相同的1220万像素后置镜头，其单位像素面积为1.4μm，支持Dual Pixel对焦。因此搭载谷歌Pixel 3同款单摄的Pixel 3a和Pixel 3a XL成像效果值得期待。

另外还有消息称Pixel 3a还将集成eSIM卡功能。至于售价，报道表示谷歌Pixel 3a在欧洲售价可能将超过450欧元（64GB版本，约合人民币3400元）。

（文中图片来自kkj）

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