中关村在线消息：北京时间3月28日，高通与苹果旷日持久的专利战争今天又出现了新的结果。他们与苹果的专利官司中，其中一宗获判胜诉，美国法官建议禁止部分iPhone型号进口美国。这也意味着，iPhone部分型号很有可能在美国禁售。



高通与苹果专利战再下一城：iPhone或在美禁售

据了解，美国国际贸易委员会(ITC)的一名法官近日发布裁决，苹果公司侵犯了高通公司的一项专利，并建议禁止部分iPhone进口。“我认为苹果公司已经侵犯了8,063,674号美国专利所主张的权利要求1，但未侵犯其主张的权利要求8。我认为674号专利的权利要求1和权利要求8有效。“该ITC法官表示。

另据《香港经济日报》消息，ITC法官MaryJoan McNamara裁定，苹果侵犯高通一项专利权，建议禁止在中国生产的部分iPhone型号进口美国，相关裁决须经全体委员会审查，预计将在7月完成。不过最终，美国国际贸易委员会驳回了高通公司针对苹果提起的两起案件中的第二起专利侵权诉讼。

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