中关村在线消息：北京时间3月28日，苹果的信用卡服务Apple Card推出之后，就受到了许多金融行业人士关注。近日，美国银行的技术和运营主管凯西·贝森(Cathy Bessant)在接受CNBC采访时表示，苹果的信用卡服务其实是毫无新意的。



美国银行主管批Apple Card：毫无新意

贝森认为，Apple Card的所有功能都可以在美国银行获得，这张信用卡和平常人在刷的信用卡和手机钱包以及电子钱包一样。因此，在他看到苹果推出Apple Card之后，并没有夜不能寐。

此前，高盛集团CEO大卫·所罗门在接受采访时表示，苹果的Apple Card改变了用户的信用卡体验。所罗门表示：“Apple Card完全改变了信用卡体验，旨在帮助客户过上更健康的财务生活。我们很高兴能在这方面与苹果合作。Apple Card的设计就是为了方便广大消费者。这次合作也是高盛在消费者产品的道路上迈出的重要一步，可以帮助我们实现创建数字平台的愿景。”

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