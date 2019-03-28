    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 大公司 > 正文

    美国银行主管批Apple Card：毫无新意

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月28日，苹果的信用卡服务Apple Card推出之后，就受到了许多金融行业人士关注。近日，美国银行的技术和运营主管凯西·贝森(Cathy Bessant)在接受CNBC采访时表示，苹果的信用卡服务其实是毫无新意的。

    美国银行主管批Apple Card：毫无新意
    美国银行主管批Apple Card：毫无新意

    贝森认为，Apple Card的所有功能都可以在美国银行获得，这张信用卡和平常人在刷的信用卡和手机钱包以及电子钱包一样。因此，在他看到苹果推出Apple Card之后，并没有夜不能寐。

    此前，高盛集团CEO大卫·所罗门在接受采访时表示，苹果的Apple Card改变了用户的信用卡体验。所罗门表示：“Apple Card完全改变了信用卡体验，旨在帮助客户过上更健康的财务生活。我们很高兴能在这方面与苹果合作。Apple Card的设计就是为了方便广大消费者。这次合作也是高盛在消费者产品的道路上迈出的重要一步，可以帮助我们实现创建数字平台的愿景。”

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美国银行主管批Apple Card：毫无新意http://news.zol.com.cn/712/7128307.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7128307.html report 759 中关村在线消息：北京时间3月28日，苹果的信用卡服务Apple Card推出之后，就受到了许多金融行业人士关注。近日，美国银行的技术和运营主管凯西·贝森(Cathy Bessant)在接受CNBC采访时表示，苹果的信用卡服务其实是毫无新意的。美国银行主管批Apple Card：毫无新意贝森认...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为mate20诺基亚x7华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品