波音要重返蓝天：公布737MAX安全更新内容

中关村在线消息：3月28日，波音将于美国当地时间周三下午两点召开全球记者会，即公布波音737 MAX相关的修复预演活动，现场还邀请200位飞行员、记者和监管机构人士到场。



波音公布737 MAX安全更新内容

此次波音公布的相关系统修复补丁有：

1、MCAS更新第二组传感器数据。此前MCAS只从飞机的1个迎角传感器读取数据并判断失速情况，但飞机装有2个迎角传感器，更新后，MCAS将同时从2个传感器读数，。当左右传感器读数不一致且差距达到5.5度以上时，MCAS将自动关闭。

2、更新传感器数据不一致警告。当2个传感器读数不一致达到5.5度以上，且襟翼收起，驾驶舱屏幕将弹出警告提醒飞行员。

3、MCAS系统调整力度不会超过飞行员手动操作的数值。MCAS下压机头的幅度不会超过飞行员手动操作操纵杆的幅度，换句话说，即便MCAS意外启动，飞行员也可以手动拉回。

另外，波音还公布了飞行员培训更新的内容：

1、更新飞行手册，新增MCAS系统的内容。2、在培训课程中加入MCAS的相关知识。3、所有飞行员必须通过新版培训课程才能驾驶737 MAX。

波音行动获得初步认可

对此美国一家航空企业以及一家权威机构表示支持：“波音公司的软件更新为MAX飞机的操作增加了另一层安全性。”西南航空首席飞行员鲍勃·华尔兹（Bob Waltz）说，“我们期待美国联邦航空管理局（FAA）的最终指导，并将完全遵守任何修改和额外的培训要求，以加强737 MAX的可靠性。”

代表美国航空集团公司飞行员的联盟飞行员协会（Allied Pilots Association）周三也表示，他们对波音公司在737 MAX修复方面取得的进展表示满意，但也警告，认证过程不应匆忙或快速通过。

路透社对此评论是“波音正力图恢复737 MAX机型的商用服务”，而这场会议表明波音规划的软件修补已接近尾声，但其能否解决埃航坠机事件后续调查引发的疑虑仍不得而知。

（文中图片来自网易）

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