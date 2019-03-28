小米招黑怪林斌说多话？ 林斌硬核回复网友

中关村在线消息：3月28日，华为P30发布会期间，小米联合创始人、小米总裁林斌连续发多条微博为自家小米9宣传。不过有点用力过猛为小米招致了很多非议。对此有网友在林斌微博下留言，希望林斌说说话多做事，别损坏小米的形象。



林斌回复网友评论

林斌对此也进行回复，不过语气很刚。“事要做，话要说。我不觉得昨晚的话有啥问题，我难道没有权利说我自己的产品好吗？”林斌说。







林斌表示不学友商营销

对于网友“承认对手的优点更得获得尊敬，剩下的就是自己埋头苦干就行了”的评论，林斌又表示“你怎么知道我不承认对手的优点？对手什么时候公开承认过小米的优点？”



据悉，在华为P30发布会期间，林斌总共发布了三条微博，具体包括小米9仍然是当前DxOMark排行榜上后置相机视频拍摄最优秀的智能手机；它支持20W无线快充，仍然是全球第一；小米9透明尊享版4800万主摄采用7P镜头，光圈达F/1.47，依然是全球第一；小米9 4800万索尼AI三摄，能拍出高达4800万像素的超高解析力照片。

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