中兴发布2018年度报告：营收超855亿元

中关村在线消息：3月27日，中兴通讯今日晚间发布了2018年度报告及2019年第一季度业绩预告。数据显示2018年，中兴通讯实现营业收入855.1亿元人民币；而2019年第一季度业绩预告显示，中兴通讯2019年第一季度扭亏为盈。



中兴发布2018年度报告

核心业绩数据：

中兴通讯2018年营收855.13亿元，同比减少21.41%，亏损69.83亿元，上年同期盈利45.68亿元。预计2019年第一季度净利润盈利8亿-12亿元。2018年中兴毛利率为32.91%，上年同期为31. 07%。

上述业绩主要是由于公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》所述的10亿美元罚款，及2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》所述事项导致的经营损失、预提损失所致。2018年第四季度，中兴通讯实现经营活动产生的现金流量净额10.1亿元人民币。

按市场划分，中兴国内市场实现营业收入544.4亿元人民币，占整体营业收入的63.7%。国际市场实现营业收入310.7亿元人民币，占本集团整体营业收入的36.3%。按业务划分，中兴运营商网络实现营业收入570.7亿元人民币；政企业务实现营业收入92.3亿元人民币；消费者业务实现营业收入192.1亿元人民币。

另外，2018年，中兴通讯坚持创新驱动和聚焦提效，通过聚焦价值客户和核心产品，优化研发投入结构，继续聚焦以5G为核心的技术领域，进一步加大5G研发投入，研发投入为109.1亿元人民币，占营业收入的12.8%，占比较上年同期增长0.9个百分点。

主要业绩说明：

无线方面，加强无线关键技术和重要市场的投入，中兴通讯已与全球30家运营商开展5G合作，Massive MIMO基站累计发货万台，NFV全球超过400个商用和PoC案例，在Common Core融合核心网、端到端网络切片、边缘计算等技术创新和应用处于业界领先地位；中兴通讯基带和中频等自研核心芯片，在性能、集成度、功耗等方面保持业界领先，保证了产品性能和规模商用能力。

有线方面，抓住移动承载、大视频、下一代PON、SDN/NFV等技术变革契机，持续优化产品市场格局。5G承载核心技术指标及试商用进度保持行业领先，光接入旗舰在容量、集成度和架构上全面领先，开始规模部署；光网络产品传输性能领先，超400G传输不断刷新业界最远距离。

政企领域，中兴通讯基于“云网生态”的理念，围绕无线、承载、大数据、云计算等核心产品，与合作伙伴携手，共同打造行业创新方案，助力行业数字化转型。其中，uSmartCloud云平台解决方案服务全球300多个商用局。 GoldenDB分布式数据库致力于打造金融科技的“新引擎”，推动中国金融银行业数据库的变革创新，率先完成银行业首个核心业务下移的实践。

5G行业应用领域，联合运营商、合作伙伴在大视频、车联网、工业互联网、智能电网等垂直行业开展5G业务创新示范，加强与重点垂直行业伙伴的战略合作，共同推进5G行业应用的研究和开发。

终端方面，中兴通讯聚焦5G终端和行业应用，聚焦关键市场。2019年上半年，中兴5G手机将实现商用，于2019年2月巴塞展发布的旗舰机天机Axon 10 Pro 5G版，将率先在欧洲和中国上市。5G平板电脑、5G室内室外CPE、5G移动热点、5G数据终端、5G垂直行业模块等系列化5G产品，也在研发推进中，不断满足消费者5G智能应用场景需求。

关键技术专利：

中兴通讯聚焦关键技术，形成技术领先优势，截至2018年底，累计申请的专利资产超过7.3万件，其中，全球授权专利累计超过3.5万件。根据2018年度世界知识产权组织最新报告显示，中兴通讯以2080件PCT国际专利申请量排名全球第五。中兴通讯PCT专利申请累计超过2.9万件。

中兴通讯持续加强在5G领域的投入，是全球5G技术研究和标准制定活动的主要参与者和贡献者，向3GPP等组织提交5G NR/NexGenCore国际标准提案7000余篇，5G专利申请超过3,000件，向ETSI（欧洲电信标准化协会）披露首批3GPP 5G SEP(标准必要专利)超过1200族，在5G技术标准制定的重要国际标准组织3GPP中担任多个技术标准报告人。

2019年Q1业绩预告：

2019年第一季度业绩预告显示，中兴通讯2019年第一季度扭亏为盈，预计归属于上市公司普通股股东的净利润为8亿元人民币至12亿元人民币。

2019年，中兴通讯将坚持核心技术自主创新，以技术为先导，引领5G创新；持续聚焦运营商主航道，聚焦价值客户和核心产品，以客户为核心，深化与客户、伙伴的开放合作和协同；继续夯实“合规、人才、内控”三大基石，推动员工和企业的共同发展，强化合规流程建设，优化企业治理结构，防范经营风险。

另一方面，中兴再次重申：2019年，中兴通讯将持续加大5G研发投入，坚持以技术创新为根本，持续提高客户满意度，提升市场占有率。



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