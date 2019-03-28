早报：10亿赌约新进展 董明珠跟雷军赌的是观念

01 3月28日晨 为你推送的重要消息

董明珠博鳌回应10亿赌约：我俩赌的是互联网与制造业谁笑到最后

据CNBC报道，关于5年前那场和雷军的“10亿赌约”，格力董事长董明珠在3月27日晚在博鳌举办的“2019博鳌新浪财经之夜·如是夜话”再次做出回应。此番，董明珠表示，“我们不是因为赌而赌，是我们赌的一个观念，究竟互联网和传统制造业中间的差距在哪里？究竟谁能笑到最后。”

ZOLNews快评：对于用户来说，最重要的是想看雷军该怎么样兑现诺言。



董明珠跟雷军赌的是观念

02 为你精选的行业热闻

腾讯网原总编辑王永治宣布退休 转为公司顾问

，腾讯网原总编辑、资讯运营部总经理王永治在今天下午以内部邮件的形式宣布退休。据知情人士向新浪科技透露，王永治并非完全退休，而是从中干角色转为公司顾问。

阿里巴巴扩大校招，基础技术岗位增加30%

阿里巴巴今天宣布进一步扩大今年的校园招聘规模，基础技术研发岗位比往年增加30%，并开放量子计算、人工智能、芯片研发、数据库研究等更多高端职位。据澎湃新闻报道，部分毕业生将能加入传说中的“阿里星”计划。这是阿里从2011年就开始实行的一项顶级人才计划，要求精英中的精英，需要经过十几轮面试，由副总裁级别亲自培养，以及上不封顶的年薪。

香港发出3张虚拟银行牌照 无小米、腾讯、蚂蚁金服

香港金管局宣布发出首批3张虚拟银行牌照，渣打银行、中银香港与怡和集团组合、众安在线获得香港金管局首批虚拟银行牌照。此前，有消息指出，腾讯财付通、蚂蚁金服、小米伙尚乘组合也在积极申请虚拟银行牌照，但在香港金管局今日公布的结果当中，三家企业均未获得虚拟银行牌照。

来自安全研究机构Rhino Security实验室的David Yesland却发现了藏身于GFE中的漏洞，识别码CVE‑2019‑5674，可被别有用心人进行代码注入或者DDos攻击。NVIDIA已经在3月19日上线v3.18.0.94版本的GFE，用以解决该漏洞。NVIDIA尤其强调，3.18版本之前的软件只能通过升级进行修复，强烈建议用户更新迭代。

Lyft上调IPO定价区间至70-72美元：预计周五登陆纳市

Lyft在3月1日向美国证券交易委员会提交了IPO招股书，称其拟在纳斯达克全球精选市场IPO上市，股票代码为“LYFT”。随后，Lfyt提交增补文件，将其IPO发行价区间设定在每股62美元到68美元之间。按每股72美元的上调后区间上限计算，Lfyt将在此次IPO交易中筹集最多25.48亿美元资金，公司估值将达200亿美元左右。

寻求融资至少5亿美元或赴美IPO？小鹏汽车称系误读

小鹏汽车CEO何小鹏日前透露，小鹏汽车寻求融资至少5亿美元，并可能尝试在美国IPO。对此，小鹏汽车内部知情人士回应：“这次在美上市的消息是媒体误读，目前没有关于IPO的消息。关于上市，也还没有具体的时间点和地点，只是有概率在美国。”但对于融资一事，其未作出任何评论。

（文中图片来自互联网）

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