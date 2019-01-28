IBM接洽印度多家企业为当地开发5G服务

随着5G的飞速发展，各家厂商都在发力，力争早日实现5G的商用。而就在近日，据印度经济时报报道，IBM正在帮助印度公司迎接5G时代的带来。IBM目前已经开始与多家印度企业（包括电信公司）进行接洽，帮助他们制定5G战略并开发自身能力以应对未来的市场需求。



IBM公司

IBM网络服务总经理Archana Vemulapall称，“我们在2019年的一大重点是企业5G，我们正从基础设施的角度出发。”同时Archana Vemulapall还表示，一旦5G启动，数据流量将大幅增加，企业事务将变得更加复杂，因此各大企业的基础设施需要做好应对的准备。通过克服这些困难，企业可以成为“数据智能组织”。

一直以来，电信业务都是IBM在印度的最大收入来源，可达8亿到10亿美元。其次较大的收入来源有银行、金融服务、保险以及政府垂直市场等会。除此之外，IBM还是Bharti Airtel与Vodafone Idea的唯一IT外包供应商，并且IBM正与这些进行后期商洽以在三月底之前敲定一项多年交易。而在5G即将来临的这个时间点，IBM无疑想要拿下更多的5G市场，而我们也期待着5G给我们的生活带来变革。

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