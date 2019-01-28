代码泄露AndroidQ原生支持3D面部识别

就在上周，谷歌CEO桑达尔·皮查伊公布了2019年谷歌IO大会的时间及地点。而不出意外的话，全新的Android Q将会在大会上公布。而就在近日，据美国科技媒体9to5Google的报道，谷歌或将在Android Q操作系统中加入类似苹果Face ID的面部识别解锁功能。



安卓系统

报道中称，来自著名技术论坛XDA的开发人员在初期版本的Android Q系统中找到了相关的代码，这些代码有可能意味着Android Q将会对面部识别硬件提供原生支持。而且这个面部识别功能不仅可以用来给手机解锁，还可以用在支付授权等日常场景中，更有意思的是Android的面部识别系统还可以用来登陆应用账户。报道称，Android Q的这套系统在使用上与苹果的Face ID功能基本相当，但是它将会比后者更灵活，应用范围更广。

而我们也希望在谷歌的推动下，让更多的厂商可以使用这一功能，从而为用户提供更加便捷的解锁和支付体验。而现在离IO大会额越来越近了，我们也希望谷歌能够为Android Q带来更多的新功能与特性。

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