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    倪飞确认努比亚今年首批推出5G终端设备

      [  中关村在线 原创  ]   作者：冯海洋   |  责编：崔健

    　　2019年将会是5G 爆发的元年，各大手机厂商们纷纷开始发力5G，目前华为、小米、OV、一加等等均已经公布2019的5G终端计划。而就在近日接受采访时，努比亚总经理倪飞表示，努比亚在5G时代的专利和技术布局已经成熟，将确保2019年首批推出5G智能手机。

    倪飞确认努比亚今年首批推出5G终端设备
    努比亚X

     　　在采访中，倪飞表示，努比亚早在2016年就开始了5G方面的工作，开始布局相关专利技术，2018年确定5G NR sub-6GHz原型机设计方案，同年完成试制并成功打通5G数据链路、完成实验网场测。截止到目前，努比亚在5G时代的专利和技术布局已经成熟，将确保2在今年首批推出5G终端设备。目前努比亚与高通在骁龙855移动平台、骁龙X50 5G调制解调器系列、以及射频前端等方面的研究已经取得了关键性技术突破。而且基于努比亚此前成熟的通信技术积累，5G时代的努比亚产品将会充分结合AI+5G+IoT的长处，给用户带来全时联网的万物智联体验。

    　　与此同时，倪飞还表示努比亚在创新方面一直都是比价积极的，在去年下半年，努比亚推出的双屏手机努比亚X，一经面世便备受好评，被很多媒体称赞为当下全面屏时代最好的解决方案。同时，努比亚也是为数不多的不采用大“刘海屏”设计的手机厂商之一。而今年努比亚也将会给消费者带来更多的好产品。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：倪飞确认努比亚今年首批推出5G终端设备http://news.zol.com.cn/708/7086874.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/708/7086874.html report 1012 　　2019年将会是5G 爆发的元年，各大手机厂商们纷纷开始发力5G，目前华为、小米、OV、一加等等均已经公布2019的5G终端计划。而就在近日接受采访时，努比亚总经理倪飞表示，努比亚在5G时代的专利和技术布局已经成熟，将确保2019年首批推出5G智能手机。努比亚X 　　...
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