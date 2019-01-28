华尔街日报评论：特斯拉找人代工不丢人

在过去的2018年，对与特斯拉来说，是极其艰难的一年。其首款廉价车型model 3遭遇了有史以来最大的产能困境，为了能够兑现诺言，提高其产量，特斯拉甚至为此以最快速度建设了一个帐篷工厂，搭建汽车生产线，来生产汽车。虽然现在特斯拉已经度过了这一最艰难的阶段，但不少媒体仍对其这一做法感到担忧。



特斯拉model 3

而就在今日，《华尔街日报》专栏作家约翰·斯托尔(John D. Stoll)发表文章称，对于特斯拉公司来说，钱应该花在刀刃上，用它开发优质汽车，而不是生产。他认为，特斯拉应该学学苹果公司，走代工路线，让其他公司下“生产地狱”，而不是自己。另外，许多传统汽车公司也会外包生产，找人帮忙并不丢人。



而且其还在文章中称，苹果的经验已经告诉大家，钱应该花在刀刃上，不是用它生产漂亮、设计精良的产品，而是找到另外一家公司来替你组装这些必需品。苹果能够取得今天的成功，最重要的一个原因便是苹果把iPhone生产交给了富士康。

而就在近日，特斯拉model 3也已经开始在国内的交付，其位于上海的工厂也已经动工，我们希望在2019年，特斯拉能够rag我们看到更多的惊喜。

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