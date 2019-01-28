中铁总称抢票软件已被限莫信软件加速包

相信对于不少在外打工的人来说，每年的春运抢票都是一件大事，而为了能让用户早日购买上回家的车票，各大互联网公司也纷纷推出各种抢票服务，以及各种的加速包产品。不过就在近日，中铁总表示各大抢票软件的服务器常年刷新12306，相关机器特征已经被识别并被实施限制措施，这就意味着即便是用户通过抢票软件购买了“加速服务”，抢票成功率也并不会像软件显示的那样高。



12306官网

而且根据介绍，抢票软件的工作原理是不断刷新12306网站的余票信息，一旦有人退票就立即购买。它与普通用户购票的区别在于其抢票软件利用程序下单速度会更快。而且铁路部门还表示，抢票软件实质是一种委托代理服务，用户在使用抢票软件购票可能面临个人信息泄露的风险。而我们也建议大家，尽量选择12306等官方渠道进行购票。

而且，为了让旅客可以更方便的购买到车票，铁路12306今年还上线了“候补购票”功能，帮助旅客购买火车票。据悉，候补购票”是指当旅客遇到车票售完的情况，在12306平台登记购票信息支付预购票资金后，如有退票、余票，12306系统将自动为其购票，其购票速度和成功率都要强于抢票软件。而今天已经是小年了，我们也希望那些还没有抢到车票的人都能够顺顺利利的回到家中。

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