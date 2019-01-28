外媒称AMD7nm移动端CPU最早年底发布

在刚刚过去的CES上，AMD给我们带来了全新的7nm显卡产品AMD Radeon VII,让不少AMD的粉丝兴奋不已。而且公布了其7nm的处理器产品，但是却并没有公布具体的一些信息。而就在近日，外媒wccftech独家爆料了AMD 7nm移动产品阵容一些消息，称AMD的7nm处理器已经宣布用于移动端，而其这一消息已经得到了OEM/ODM厂商的确认。



AMD

除了上述消息之外，外媒wccftech还给出了具体的一些厂商名单，其表示已经确认将会支持AMD 7nm的OEM厂商有宏碁，华硕，惠普等，而一些厂商也明确表示了将不会支持如清华同方，蓝牙，微星等。而且其还表示，尽管7nm工艺已经成熟，但AMD的7nm移动产品阵容要到2020年第一季才会上架销售。

而值得一提的是，AMD的老对手英特尔也计划在年底之前在市场上推出10nm，我们预测，届时笔记本产品将迎来多年以来最大的一次更新与换代。我们也希望AMD能够好好的抓住这一机会，不要让翻身成为一句空话。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：外媒称AMD7nm移动端CPU最早年底发布http://news.zol.com.cn/708/7086665.html