微软工程师建议Mozilla放弃自家内核

虽然微软此前已经决定放弃EdgeHTML渲染引擎而转投谷歌的Chromium渲染引擎，但时至今日，这件事一直存在争议。在微软投向谷歌后，而且Opera已经使用了Chromium引擎的情况下，开放网络标准中就只剩下Mozilla的Gecko渲染引擎了。

而根据外媒MSPower的报道，在昨日，为Code团队工作的微软项目经理Kenneth Auchenberg在其官方推特上表示，Mozilla是时候放弃自家的Gecko渲染引擎了。



图源外媒

而不出所料，有很多用户，包括Mozilla和Chromium开发人员都猛烈抨击了Kenneth的这个观点。而且在其推特下方，Mozilla的工程师Emilio还提醒Kenneth称，一个标准的建立只有被多个实例所辅证，才能被称之为标准。否则工程师只会创建Chromium的外观，甚至将它的错误转换为实际标准。而其他人也提醒肯尼斯，如果总是选择大多数，那么根本就不会有Chrome。

而且在Kenneth发布这条推文后不久，Mozilla的前首席技术官Andreas Gal随后发布推文表示，称Mozilla不会因为微软无法忍受它而放弃自家的渲染引擎。而当然我们也希望Mozilla能够一直保持其独特性，这样才会让其更好的发展，也希望Mozilla能够给我们带来更多的新功能与特性。

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