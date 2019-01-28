小米总裁林斌在线帮女大学生选手机

昨天晚上，小米联合创始人、小米总裁林斌在微博上帮一位女大学生解决手机选购问题，这位女大学生在微博称纠结到底要换小米8还是荣耀10还是魅族16。





林斌当即转发并回答称：“还是小米8。”

林斌推荐的小米8目前6GB+64GB版在小米商城领券立减200元，到手价为2099元。

小米8相机十分强大，它后置1200万广角+1200万长焦双摄，其中1200万广角镜头为索尼IMX363，单位像素面积为1.4μm，支持Dual PD双核对焦以及四轴光学防抖。

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