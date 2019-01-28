10亿红包怎么领？你需要下载一个百度App

百度作为央视2019年《春节联欢晚会》独家网络互动平台，不仅为用户带来了历年最高的春晚互动红包，也推出了很多新的玩法。

想要了解春节红包从何时开启？春晚当天怎样抢到大红包？小编已经帮大家整理了一份最详细攻略，需要的小伙伴们赶紧来收藏吧！在跟大家讲述攻略前，小编温馨提示：一定要下载或升级到百度App（新春特别版），因为在网页端上无法使用摇一摇、语音搜索等功能，别因为一时懒癌发作而错过10个亿红包哦！





春节红包小年开抢 两大活动预热尝鲜

今年百度春节红包活动的主题为“好运中国年”， 活动一共持续8天，其中“集好运”和“团圆红包”两个主题活动将从1月28日小年开抢，一直持续到2月4日除夕。





“集好运”活动主要通过抽卡的形式完成，在活动期间集齐全部10张好运卡，即可获得瓜分奖金资格，总奖金池为1亿元。具体活动时间为：2019年1月28日0:00~2019年2月4日16:00。打开百度App，每天可以获得一定次数的抽卡机会，此外还可以通过完成任务获取额外抽卡机会。而且前 888 名集齐好运卡的用户还将额外获赠24K限量金猪，第889-第 5888 名用户将获赠爱奇艺年卡1张，第5889-第 55888 名送爱奇艺季卡1张。

“团圆红包”则主要通过组队的形式完成，团队人数越多，瓜分奖金更高。具体活动时间为：2019年1月28日0:00~2019年2月4日17:00。使用百度App邀请好友组队，组队成功即可解锁红包分钱，团队人数无上限，活动期间不能更换或退出团队。解锁红包分10档，以组队人数为解锁条件。达到解锁人数，该档内参与用户可于当日23点（2月4日为17点）同满足条件的所有团队瓜分该档奖金，每档奖金每个团队只能瓜分一次，最高可以瓜分200万。值得注意的是，后续加入团队成员不可瓜分加入团队前团队已解锁的奖池。

4轮春晚红包除夕发放 累计9亿金额达历史最高

同往届类似，此次春晚红包互动也将分为四轮发放。2月4日除夕当天，打开百度App，根据春晚主持人的口播进行操作就能一起瓜分9亿红包。小编了解到，本次百度在春晚上发放9亿红包为春晚互动红包历年来最高金额。





第一轮“好运临门”红包互动总金额为3亿，打开百度App，首页摇一摇领随机金额红包，其中包含1000万个20.19元手气红包。

第二轮“星想事成”红包互动总金额同样为3亿，打开百度App观看明星视频即可领取随机金额红包，其中包含100万个88元。

第三轮“幸福团圆”红包互动总金额为2亿，打开百度App，文字或语音搜索“欢乐幸福年”领取随机金额红包。令人惊喜的是，本轮互动还将送出10万台小度人工智能音箱。

第四轮“梦想成真”互动红包总金额为1亿，和第一轮“好运临门”玩法相同，打开百度App，首页摇一摇即可领红包，其中包含1万个2019元手气红包。





或下载或升级 新春特别版百度App是标配

俗话说的好，工欲善其事，必先利其器。为了顺利保证大家抢到百度10亿春节红包，百度App必不可少。手机里已经安装了百度App的用户需要更新升级到百度App（新春特别版），手机里没有百度App的用户则需要直接下载最新版的百度App（新春特别版）。





除了本次活动主阵地百度App之外，百度旗下的好看视频、全民小视频、百度贴吧、百度极速版、百度网盘、百度地图、宝宝知道等多款产品也都将不同程度地接入到活动中，在活动期间用户使用这些产品也可以进行参与。





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