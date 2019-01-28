早报:Win7又一功能关停 传新Xbox支持光影追踪

【科技早餐】

●促升Win10？微软关停Win7在线媒体内容更新功能

微软官方1月25日发布的一份支持文档显示，Win7上Media Player和Media Center的在线下载媒体流元数据（封面、歌词、专辑信息、演职表等）功能停用。微软称，此举是基于用户使用量和反馈做出，另外，已经下载的信息不会消失，只是以后无法连接服务器保持更新了。

Z点评：赶紧升级到Win10 才是王道。



（图片来自http://economy.southcn.com/e/2015-07/29/content_129490674.htm）



【行业热闻】

●配备16GB GDDR6显存！传下一代XBOX主机将支持光追

根据外媒hardocp的爆料显示，下一代的XBOX主机将有2个型号，售价分别是499美元与299美元。至于参数，499美元版本拥有16GB GDDR6显存（与内存共享）、GPU浮点性能则为12+TFLOPS;299美元的版本则只有12GB GDDR6显存（与内存共享），GPU浮点性能也降到到了4TFLOPS。二者都将采用8核16线程的AMD Zen2处理器，拥有1TB NVMe SSD以及DirectX光线追踪。

●字节跳动副总裁：微信具有水电垄断地位

李亮直言：“微信是不是具有水电垄断地位？想一下，你认识朋友时，是加的手机号还是微信号，就清楚了。”“因为竞争做封杀，情理之中，但还要制造谣言污蔑对手，就别标榜善良了。”

●努比亚倪飞：2019年首批推出5G终端设备

努比亚智能手机总经理倪飞强调，努比亚在5G时代的专利和技术布局已经成熟，将确保2019年首批推出5G终端设备。同时倪飞表示，努比亚与高通的技术合作早已展开，早在2016年就启动了5G关键技术预研，开始布局相关技术专利；2018年确定5G NR sub-6GHz原型机设计方案，同年完成试制并成功打通5G数据链路、完成实验网场测。

●诺基亚手机重返美国市场 推出运营商合作机型

诺基亚手机母公司HMD Global，过去一直把精力集中在那些年来品牌稍有起色的市场，不曾重视美国市场。现在，公司决定是时候与运营商再次合作，在美国推出新手机。据悉，HMD已经与Verizon和Cricket Wireless这两家电信运营商达成合作，在美国发布两款运营商独家的诺基亚Android智能手机。遗憾的是，这两款手机都不支持后付费订阅，但至少合作会让更多人有机会再次使用诺基亚手机。

●升级iOS 12.1.3后：iPhone 7出现无服务问题

有不少iPhone 7用户发现，自己的手机升级iOS 12.1.3正式版后，居然出现了无信号的情况。从用户描述的情况看，iPhone 7升级到iOS 12.1.3后，出现了“无服务”问题，即启用飞行模式然后禁用它，设备会无法找到移动运营商，首先显示“正在搜索...”，一分钟后在屏幕左侧显示“无服务”，旁边是Wi-Fi图标。目前苹果还没有对此事进行回应。

●华为澄清：公司副总裁未发表中美技术还差两万五千里表述

近日，自媒体文章《华为副总裁：我们与美国技术还差两万五千里》传出，文中提到华为公司董事、高级副总裁陈黎芳，近日在华为新员工座谈会上讲话说到“经过我们这30年奋力追赶，我们与美国距离虽然不是差十万八千里了，但是还差得远，二万五千里总是有的。”随后，华为中国官方微博发文澄清，未发表过上述表述。



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