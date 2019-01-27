赢战2019 慧聪集团科技新零售事业群迈向产业互联网

北京时间1月27日，慧聪集团科技新零售事业群年度盛典，在北京隆重举行。本次盛典主题为“创新迭代 赢战2019 ”，打造全新赋能型供应链，聚焦赋能实体零售商群体，成为领先的科技产业互联网新零售服务商，已经是慧聪集团科技新零售事业群新的目标。





慧聪集团董事会主席兼CEO刘军；慧聪集团总裁 科技新零售事业群董事长 中关村在线董事长 刘小东；慧聪集团执行副总裁 科技新零售事业群CEO 苏峰；科技新零售事业群副总裁 中关村在线总经理 蔡小鹏等在盛典上发表主题演讲。指出科技新零售事业群将依托互联网技术、大数据、金融服务赋能传统产业，打造产业互联网全产业链生态，提高协同效率，助力传统产业转型升级，实现跨越式发展。



慧聪集团董事会主席兼CEO刘军

刘军：同呼吸共命运 为成为行业独角兽奋进

慧聪集团董事会主席兼CEO刘军以“决战2019，中科云商——下一个独角兽融合“为主题作了分享。刘军表示中关村在线”、“融商通联”、“家电汇”三家企业的力量，构建了中科云商全新公司架构体系。这将对新零售，线上线下的结合有了更多的思考，更多的想法，资本有了更多的追逐。

对于中科云商，刘军也表达了自己的愿景，就是要建设成为中国科技新零售的旗舰企业。刘军表示：“卖家电、卖电脑，零售有很多的方式，最早是租店铺，经销商卖。后来国美和苏宁自己卖，自己进货，自己销售，大家把货放在我这儿卖，收入场费，9个月以后才能结。后来京东和淘宝开始卖，而现在考虑的是怎样把线上线下的销售结合在一起，这是2019年我们要面临的重大挑战和机会。”

打铁还需自身硬，中科云商要想成为中国科技新零售旗舰企业，其自身条件也是非常有优势。刘军指出，中科云商的媒体业务——中关村在线做了20年，做的非常了不起；我们的融商通联则有产品，也有很多的客户和场景；最后是家电公司’家电汇’， 这我们也有一定规模。

同时这也是为什么要重组以上这三个公司，它都是非常有价值。然后通过媒体的存量利润；靠头部品牌形成规模和通路；靠爆品赚钱；靠金融赚钱；靠交易提升媒体价值，形成良好的商业循环，并最终实现“双百”战略。



慧聪集团总裁 科技新零售事业群董事长 中关村在线董事长 刘小东

刘小东：加速进军产业互联网 对传统产业全面赋能

慧聪集团总裁 科技新零售事业群董事长 中关村在线董事长 刘小东以“新中在、新零售、新价值”为题做了分享，指出互联网用户增长红利消失，消费互联网竞争日趋白热。大时代背景下，ZOL将依托互联网技术、大数据、金融服务等快速转型，加速进军产业互联网。这里我们将通过产品结构设计与深度合作解决通路各角色核心诉求，对传统产业全面赋能。

如此大的时代背景下，刘小东对于公司的未来以及使命，有一种前所未有紧迫感。刘小东表示，“这是时代给我们最后的机会，让我们从一家小的互联网公司变成一个资本市场的奇迹，让我们从一个媒体公司，变成一个真正的产业互联网公司。这是今天大家坐在一起共同讨论的新的中关村在线，新的团队能力，新的产业价值的使命”。

由此进军产业互联网已经成为了重要战略。“未来我们能看到市场上大型的企业都变成科技的企业，科技范畴会变大，我们服务的客户，服务的数量要增大。摆在我们面前是新的时代的背景，是新的时代给中关村在线科技媒体打开新的想象力的路径”，刘小东说。

重要战略的世事怎能离得开一只强悍的队伍。今天的中关村在线大的变化有很多，更多的变化在于团队内容，管理团队中，在于意识，在于战斗力。“今后‘中科云商 利益至上、‘言行一致 说到做到’、为客户创造价值，将成为中科云商的价值观”，刘小东强调。

最后刘小东指出，新的一年里将全身心的投入到这次大的变化中来，并与各位同仁一起努力，共同前进！



慧聪集团执行副总裁科技新零售事业群CEO苏峰

苏峰：中科云商——领先的科技新零售服务商

慧聪集团执行副总裁科技新零售事业群CEO苏峰以“融合·蝶变”为题做了主题分享，指出将融合“中关村在线”、“融商通联”、“家电汇”三家企业的力量，致力于用SAAS等互联网工具联合10万家中小零售商，通过供应链服务促进交易，用交易提升媒体价值，为3C及家电等产业迭代赋能。

实现以上目标的前提是，商业模式创新持续迭代，如S2b、AI门店、人货场重构等。同样营销模式创新层出不穷，如圈层社交、私域电商、会员制等。苏峰表示，“这也是过去三年我们在摸索学习的经历过来的迭代的过程”。

慧聪集团整合旗下科技产业链媒体服务、技术服务、供应链服务、金融服务等业务板块去立足 3C及家电产业，并通过交易平台、SaaS系统工具和新零售解决方案连接科技产业链通路中各角色聚焦赋能科技产业链实体零售商群体，成为领先的科技新零售服务商，苏峰说。

苏峰还指出，通过融合之后的中科云商，无论在媒体业务还是在供应链业务，还是地推团队的业务布局上，真正的形成闭环协作系统。而在文化角度上一定是基于团队的融合，业务的融合，并最终形成中科云商整个大的业务系统的闭环。



新零售事业群副总裁 中关村在线总经理蔡小鹏

蔡小鹏：扎根传统影响力 拥抱媒体新形态

新零售事业群副总裁 中关村在线总经理蔡小鹏以“链接新价值 赢战2019”为主题做了分享，指出链接厂商、渠道与全网科技用户，是中关村在线20年来价值所在。今后中关村在线将围绕集团核心大战略，持续迭代升级媒体业务自身能力，从产品、传播到营销，客户服务能力等多方面持续提升。

蔡小鹏指出，20岁的中关村在线，其价值就是链接厂商、渠道与全网科技用户。“通过我们对科技的执着，真正的连接到我们的厂商、渠道、用户。无论是厂商、渠道还是用户中关村在线也都给他们提供了希望获得的东西，为他们提供了他们所预期想要的东西”，蔡小鹏说。

对于2019年的核心目标定位是，首先要围绕集团核心大战略，持续迭代升级媒体业务自身能力；其次是扎根传统影响力，拥抱媒体新形态，不断提升用户获取能力。蔡小鹏说。

围绕着2019年目标，蔡小鹏从六个方面指出了方向：1、锻造行业最专业的内容生产团队；2、内容、运营、产品三端继续深入移动化建设；3、完善基于BTAT新互联网生态矩阵化布局；4、以圈子、地域为核心留存、经营本站用户；5、从产品、传播到营销，客户服务能力的持续提升；6、继续打造战功、学习为核心的企业文化及高效团队。

在分享的最后，蔡小鹏表示要“拥抱改变与值得期待”，指希望在座的各位每个人能够对自己的未来和公司的未来有一个清晰的认知和预期，能够积极的拥抱改变，积极的调整自己，学习更多新的不一样的东西。



中关村在线副总经理 高华

高华：营销产品不断升级 服务能力迅速提升

中关村在线副总经理 高华以“营销迭代 赢战2019”为主题做了分享，指出广度、深度、温度、有效再结合高标准下的迭代以满足客户需求，通过构建最具价值的营销服务体系矩阵，为客户创造价值、提振营收，让中关村在线最终在同质化竞争的环境中脱颖而出。

高华在对2018年作总结时表示“中关村在线在2018年从六大层面进行了战略的迭代，内容的升级，产品升级，营销体系的升级，赋能了很多的客户”。对于2019年，高华表示在营销迭代上将会实施”ZOL+搜索平台+聚合平台”的全新模态。

高华指出，依据这些用户在中关村在线的分布，我们帮客户量身定制营销方案。为渠道赋能，为电商渠道赋能。同时还要延续大数据的整体服务能力。“因为只有将服务能力最大化提升，才能在同质化竞争的环境中脱颖而出”，高华表示。



融商通联副总经理李松

李松：科技新零售 产业数据大未来

融商通联副总经理李松以“万物有偿 数据无价”为题做了主题分享，指出万物有偿 数据无价！科技新零售靠的是产业数据，它在服务公司运营、提升客户价值以及赋能业务迭代上都将发挥无尽的价值。未来融商通联将在大数据、产品技术以及整体驱动方向上再接再厉，共创辉煌。



科技新零售事业群副总裁 付成岗

付成岗：让供应链为科技新零售凝聚更多能量

科技新零售事业群副总裁 付成岗做肢体分享时指出，零售新变革下重构了人、货、场三大要素，而新的变化对传统供应链提出了新的要求，即供应链是赋能，就是为零售商提供更多产生复购、高频交易的产品。而基于供应链对门店的改造升级，将为科技新零售凝聚更多能量。



科技新零售事业群副总裁 陈晨

陈晨：全场景7+赋能传统零售商

科技新零售事业群副总裁 陈晨在会上表示”实现SAAS + 供应链+运营” 体系作战，让卖更多商品、连接更多低频+高频用户成为可能。通过全场景7+赋能传统零售商，让在2019年实现10000+零售商连接的目标打下坚实基础。

总结2018 喜迎2019。在新的一年里科技新零售事业群全新起航，通过打造全新赋能型供应链，聚焦赋能实体零售商群体，未来的慧聪集团科技新零售事业群定将成为科技产业互联网领域一道靓丽的风景。

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