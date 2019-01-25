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    支付宝App月活超越手机QQ:成国内第二大App

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：承健

          【中关村在线新闻资讯】1月25日消息， 今日市场研究公司Trustdata发布了《2018年移动互联网行业分析报告》。数据显示，2018年12月的App月活（MAU）排行中，支付宝首次超越手机QQ，成为国内第二大App。

    支付宝App月活超越手机QQ:成国内第二大App
    （图片来自：Trustdata《2018年移动互联网行业分析报告》）

           对比Trustdata2016、2017年度报告，支付宝作为非社交类App用户规模相比2016年增翻了一番，排名则每年前进一名。在全球移动互联网流量红利收窄的大背景下，支付宝实现了快速增长，体现了阿里巴巴数字经济体的协同效应，以及在技术、场景和服务方面投入布局的拉动效应。

    支付宝App月活超越手机QQ:成国内第二大App

    支付宝App月活超越手机QQ:成国内第二大App
    图片来自Trustdata2016/2017《移动互联网行业分析报告》


           随着移动支付在下沉市场进一步普及，支付宝正在将线下数千万的小微商家发展成为“码商”。同时，支付宝力推小程序、生活号等开放产品，吸引商家在支付宝上提供更多个性化服务。此前，支付宝宣布全球用户数已超10亿。

           近期多份市场据报告同样印证了支付宝的强劲增长。App Annie的数据显示，支付宝是全球最大的非社交类App。国内第三方研究机构QuestMobile数据显示，支付宝月活用户在2018年11月已超6.5亿，且仍保持了50%以上的高速增长。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：支付宝App月活超越手机QQ:成国内第二大Apphttp://news.zol.com.cn/708/7086026.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/708/7086026.html report 995   【中关村在线新闻资讯】1月25日消息， 今日市场研究公司Trustdata发布了《2018年移动互联网行业分析报告》。数据显示，2018年12月的App月活（MAU）排行中，支付宝首次超越手机QQ，成为国内第二大App。（图片来自：Trustdata《2018年移动互联网行业分析报告》...
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