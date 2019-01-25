小米回应双折叠屏争议自主创新专注研发

几天前，小米总裁林斌展示了应该是全球第一台双折叠屏设计的手机，非常新颖，顿时引来诸多关注，雷军也总结了小米持续创新的动力。不过就在其发布不久便遭到全球首款可折叠屏手机的柔宇科技的攻击。称其仅仅是拿别人的技术来做展示，不值得尊重，号称只有柔宇科技才有真正的折叠屏技术。



图源小米官方

而就在今天，小米官方就此事正式做出了回应。小米官方称，小米双折叠手机是小米自主研发的创新产品，柔性折叠屏本身是小米和供应链合作伙伴联合开发的成果，还涉及结构、堆叠、元器件定制、交互设计、系统适配等诸多关键创新领域，这些都是小米自主创新研发的结果。同时小米还澄清说，小米双折叠工程概念机的屏幕供应商并非如传言所说的是LG，所谓“供应链拿来的机器刷MIUI”更是无稽之谈。

其实我想说的是我们应该辩证的去看待这件事情，不管小米是采用的那家供应商的方案，我们都应该鼓励与支持，只有厂商们不断的去研发，才会给我们带来新技术，新产品。国产厂商们更应该如此，而不是窝里斗。共同促进我们在手机研发以及屏幕研发方面的实力与技术积累。

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