iPhone XR成北美最畅销苹果手机XS最差

2018年对于苹果来说，是艰难的一年，其三款新iPhone销量均未达到预期，甚至采取降价的策略来提振销量。而就在近日，知名第三方调研机构便公布了iPhone第一季度的销售数据统计信息。



图源CIRP

来自CIRP的统计数据显示，在截至2018年12月29日的季度（即苹果2019财年第一季度）中，iPhone XR成为北美最畅销的苹果手机，份额达到了40%。而上市时间相对更长的iPhone XS/XS Max两款机型合计也不过25%，其中iPhone XS更是今年三款新机中人气最差的一款机型，其甚至还不如同期iPhone 8或者iPhone 8 Plus更加畅销。

除此之外，CIRP还发现，愿意为大存储支付更高价格的iPhone用户比例从1年前的33%增加到38%。也就是说用户更愿意花费更多的钱来获取更大的存储空间。另外，CIRP估测，iPhone当季的销售均价也再一次提高到了800美元左右。而按计划，苹果将于1月29日公布2019财年第一财季财报，iPhone销量如何，届时便可知道了。

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