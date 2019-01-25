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    今年全国260个城市实现交通卡互联互通

      [  中关村在线 原创  ]   作者：冯海洋   |  责编：崔健

    　　近几年来，随着智能手机的飞速发展与技术的进步，很多城市的交通卡都实现了互联互通这一便捷的功能，而且仅需带一部手机就可畅行全国。而且在近日交通运输部在举行新闻发布会时透露：2019年，要实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡通便捷支付(移动支付)应用，其中20个地级以上城市实现交通一卡通移动支付应用。

    今年全国260个城市实现交通卡互联互通
    交通联合一卡通

    　　报道中还称，交通运输部表示要将“实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通”作为一项民生实事来抓。在实现互联互通城市范围扩大的同时，还要新发行互联互通卡（含移动支付账户）1500万张以上。让互联互通卡真正的方便人民百姓的生活。

    　　而且，虽然目前已经有不少的城市可以实现一卡通的互联互通，在国内的一些重点地区，一卡通的互联互通工作开展得还比较缓慢。仅有北京、天津、河北、江苏等地一卡通互联互通工作推进得比较好，而在其他的省市，则进展缓慢。而我们也希望在交通部的推动下，各地市能够积极起来，让这项惠民工程真正的让老百姓感到便捷。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：今年全国260个城市实现交通卡互联互通http://news.zol.com.cn/708/7085551.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/708/7085551.html report 864 　　近几年来，随着智能手机的飞速发展与技术的进步，很多城市的交通卡都实现了互联互通这一便捷的功能，而且仅需带一部手机就可畅行全国。而且在近日交通运输部在举行新闻发布会时透露：2019年，要实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡...
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