苹果因蓝牙技术遭专利诉讼涉及所有产品

众所周知，在苹果的规划中，其要构建一个纯无线的世界，而这其中，蓝牙技术必不可少。但最近苹果却因蓝牙技术吃了官司。就在当地时间早些时候，美国科技媒体AppleInsider报道称，Rembrandt Wireless Technologies公司刚刚在一起新的诉讼中，起诉苹果公司侵犯其两项与蓝牙技术有关的专利。法院之前在类似的官司中判处三星赔偿该公司1110万美元。



苹果蓝牙产品

根据报道，该案周四提交给美国德克萨斯州东部地区法院。Rembrandt指控苹果侵犯两项与底层蓝牙技术有关的专利。该案声称，苹果生产的所有支持蓝牙2.0或更高版本以及EDR技术的设备都成为该案诉讼目标，包括几乎所有iPhone型号、iPad、Mac、HomePod以及Beats品牌的产品。

报道指出，此案涉及的两项专利号分别为8023580和8457228，这这两项专利均在2018年12月4日到期，但该公司，由于侵权行为发生在专利过期前，所以依然有权提起诉讼。而截至到发稿前，Rembrandt已经苹果均未对此案做出回应，而对于此案的后续消息，我们也会持续关注。也希望苹果的无线世界能够早日实现。

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