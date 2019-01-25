支付宝集五福上线，扫这俩福字教你比别人先集齐五福

一年一度的支付宝集五福活动终于上线，一年来，参与了支付宝各种各样的薅羊毛活动，但都没有集五福那么让人期待，经历了三年的支付宝集五福活动一直让支付宝官方胆战心惊，不是太多人集不齐被骂，要不就是太多人集齐了分得太少被骂，现如今第四个年头，支付宝将会给集五福带来什么新花样呢？



扫移动福卡和可口可乐福卡可以多得两张福

支付宝集五福于今日准时上线，和往常一样，用户只需打开支付宝即可看到集五福活动的巨大入口，在集五福活动页面点击扫一扫即可AR扫福字得福卡，根据网友反馈，目前多为友善和爱国，每年都稀缺的敬业福仍然少之又少。



支付宝官方福卡

虽然集五福刚上线，但仍然已经有很多人集齐了五福，每天仅有两次扫码机会，但是支付宝还设置了彩蛋，就是AR扫描特殊的福字，即可获得品牌商联动的福字，这样让每天的机会又增加了不少。值得注意的是，今年不仅有五福，还有一张特殊的花花卡，获得此卡的用户将有机会获得支付宝全年帮你还花呗的超级福利，大奖共2019份，可以说非常诱人了。



花花卡和五福卡已经集齐

今年集五福你觉得能分到多少呢？还没攒齐？那就留言互动换福吧！

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