    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 厂商动态 > 新品动态 > 正文

    Intel 2018年财报公布：净利润1430亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：崔健

    今日芯片巨头Intel公司公布2018年第四季度及全年财报，各项数字均超出预期，市场表现与发展趋势表现很好。

    Intel 2018年财报公布：净利润1430亿元

    2018年第四季度，Intel取得收入186.57亿美元(约合人民币亿1265元)，同比增长9％；运营利润66亿美元，同比增长10％；净利润51.95亿美元(约合人民币亿350元)，而上年同期因为税率(111.4％)影响亏损6.87亿美元；每股收益1.12美元，去年同期为亏损0.15美元。

    2018年全年，Intel总收入为708亿美元(约合人民币4800亿元)，年增13％；净利润211亿美元(约合人民币1430亿元)，年增1.20倍(依然是因为税率问题)。

    Intel相对主要的PC业务(CCG客户端事业部)第四季度收入98.22亿美元，年增10％，但全年总收入中的占比跌至52％，而在2012年还有72％，而且近六年的年复合增长率为0％，当然好的一面是这两年开始复苏了。

    Intel 2018年财报公布：净利润1430亿元

    2018年全年Intel研发投入达135亿美元，连年保持增长势头，相比2015年已经增加了11.6％。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Intel 2018年财报公布：净利润1430亿元http://news.zol.com.cn/708/7085389.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/708/7085389.html report 737 今日芯片巨头Intel公司公布2018年第四季度及全年财报，各项数字均超出预期，市场表现与发展趋势表现很好。2018年第四季度，Intel取得收入186.57亿美元(约合人民币亿1265元)，同比增长9％；运营利润66亿美元，同比增长10％；净利润51.95亿美元(约合人民币亿350元)，而上年...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为mate20诺基亚x7华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品