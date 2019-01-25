Intel 2018年财报公布：净利润1430亿元

今日芯片巨头Intel公司公布2018年第四季度及全年财报，各项数字均超出预期，市场表现与发展趋势表现很好。





2018年第四季度，Intel取得收入186.57亿美元(约合人民币亿1265元)，同比增长9％；运营利润66亿美元，同比增长10％；净利润51.95亿美元(约合人民币亿350元)，而上年同期因为税率(111.4％)影响亏损6.87亿美元；每股收益1.12美元，去年同期为亏损0.15美元。

2018年全年，Intel总收入为708亿美元(约合人民币4800亿元)，年增13％；净利润211亿美元(约合人民币1430亿元)，年增1.20倍(依然是因为税率问题)。

Intel相对主要的PC业务(CCG客户端事业部)第四季度收入98.22亿美元，年增10％，但全年总收入中的占比跌至52％，而在2012年还有72％，而且近六年的年复合增长率为0％，当然好的一面是这两年开始复苏了。





2018年全年Intel研发投入达135亿美元，连年保持增长势头，相比2015年已经增加了11.6％。

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