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    1:10《星际争霸2》战败! 人类终不敌AI

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：崔健

    1月25日凌晨，Google DeepMind的最新AI人工智能程序“AlphaStar”以两个5:0连续血洗《星际争霸2》职业选手TLO、MaNa，仅在随后的一场表现赛中输给了MaNa。

    这已经是人工智能以第三种形式战胜人类，早在1997年，“深蓝”在国际象棋上击败人类冠军卡斯帕罗夫，此后围棋领域人类也被AlphaGo横扫，直到这次的电子游戏领域。

    与AlphaStar对战的TLO是Liquid战队的虫族选手，目前世界排名第68，MaNa则是2018年WSC大赛的奥斯汀站亚军，神族选手，世界排名第19。

    1:10《星际争霸2》战败! 人类终不敌AI

    不可思议的是AlphaStar与两位人类对手的比赛相隔只有两周，就迅速成长，对战TLO时虽然完胜但表现还像新手，但对战MaNa的时候各种非人类的操作堪称完美。

    DeepMind科学家Oriol Vinyals、David Silver介绍说，AlphaStar从模仿学习到训练大量的比赛回放资料，让AI通过观察一个人所处的环境，尽可能地模仿某个特定的动作，从而理解游戏基本知识。随后“Alpha League”循环比赛方法，先对比从人类数据中训练出来的神经网络，然后逐次迭代，产生新的Agent和分支，使其发展壮大。

    1:10《星际争霸2》战败! 人类终不敌AI

    接下来，这些Agent通过强化学习过程与Alpha League中的其他竞争对手进行比赛，尽可能有效地击败所有这些不同的策略，并调整个人学习目标，鼓励竞争对手朝特定方式演进，比如说获得特定奖励。

    最后在Alpha League中选择最不容易被利用的Agent，称之为“The nash of League”，去挑战人类。

    1:10《星际争霸2》战败! 人类终不敌AI

    我们在欢呼人工智能发展的同时，看来也需要重新审视一下人工智能了。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：1:10《星际争霸2》战败! 人类终不敌AIhttp://news.zol.com.cn/708/7085295.html

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