安卓10.0骁龙855神秘新机现身跑分网站

随着高通骁龙855的正式亮相，搭载其芯片的新品最近也多了起来，而就在近日，一款搭载骁龙855代号为“Google coral”的神秘设备现身GeekBench跑分网站。而这也是谷歌这款设备的首次曝光。



图源GeekBench

从GeekBench中的信息来看，这款名为Google coral的神秘新机除了搭载高通骁龙855芯片之外，还首次搭载了最新的Android Q系统，也就是Android 10.0。而且从其跑分数据来看，其单核3296，多核9235的成绩并不是855的正常水平，或许是由于搭载Android Q测试版系统的缘故。而且不出意外的话这应该是2019年首款预装Android Q系统的骁龙855旗舰手机。

根据此前的报道，谷歌正在紧锣密鼓的进行Android Q的开发，而且还为其带来了很多的新特性。而Android Q的测试版系统很有可能会在2019年谷歌I/O大会上正式亮相，我们就静静的期待吧，希望谷歌届时能够给我们带来惊喜。

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