全球首款真无孔手机魅族zero将开启众筹

昨晚，魅族科技宣布其前两天发布的魅族zero将于1月30日在Indiegogo众筹上线。





魅族zero是全球首款真无孔手机，该机无任何实体按键。它搭载了Super mCharge Wireless无线超级快充，充电功率达18W，是目前行业内最快、最先进的无线充电技术。搭配专用底座，魅族zero实现全速USB 3.0无线数据传输。

另外它还搭载了屏幕指纹技术，它在全新的柔性曲面OLED屏幕上首创光学指纹堆叠设计方案，完美兼顾机身厚度与指纹识别性能。采用mSound 2.0屏幕发声技术，屏幕就是扬声器，来电话时倒过来也能接听。





真无孔的魅族zero还支持IP68级防尘防水，在最深2米水下停留时间最长可达30分钟。水中可通过边框的音量键触点进行拍照和录制视频。





核心配置方面，魅族zero搭载高通骁龙845旗舰平台，配备LPDDR4X内存，前置2000万像素，后置1200万+2000万双摄。另外魅族zero去除了物理卡槽，首次将eSIM引入魅族产品中。免除了换卡的烦恼，只需在手机上轻松操作即可自由切换运营商。

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