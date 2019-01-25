早报：抖音回应微信无法登陆 与腾讯沟通无果

【科技早餐】

抖音回应微信无法登陆：与腾讯沟通无果

针对“微信关系链可以被轻松复制到抖音平台”的消息，抖音短视频发布回应称，除非微信主动提供，没有任何一个第三方应用可以通过微信账户登录的方式，获取微信关系链。截至目前，微信并未发生关系链大规模泄露事件。

Zol点评：腾讯和今日头条这场大战，在今年第一个月又开始了。



抖音回应微信无法登陆：与腾讯沟通无果（图片来自于www.weibo.com）

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●李斌转让5000万私人股份 设立用户信托

蔚来宣布，公司创始人、董事长、CEO李斌转让了其名下5,000万股股份用于成立蔚来用户信托。蔚来一直致力于成为用户企业，该信托的成立将使蔚来和用户之间建立更加深入的连接。蔚来称，李斌依旧保留所转让股份的投票权。

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据知情人士称，苹果本周从其隐秘的自动驾驶汽车项目“泰坦计划”解雇了200多名员工。苹果的一位发言人承认了裁员的消息，并表示该公司仍认为这一领域存在很大的机遇：“我们有一个非常有才华的团队，在苹果公司从事自动驾驶系统和相关技术的工作。

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