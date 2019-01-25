外媒称华为将在今年成最大智能手机厂商

对于华为来说，其近几年的发展可谓是十分迅猛，而就在昨天刚刚结束的华为MWC 2019预沟通会上，华为还宣布其2018年终端销售2.06亿台手机。而且根据外媒的报道，华为最早可能在今年内成为全球最大智能手机厂商。



华为

在此前在数据统计公司IDC发布的2018年第三季度全球手机销量排行中，华为出货量达5220万台，排在第二；苹果出货4690万台，位列其后，华为手机销量再次超越苹果。而随着三星，苹果等在中国市场的节节败退，华为的本土优势愈发明显。而反观华为来看，其高端品牌手机在全球的影响力和市场表现则进步明显。在600美元以上的这个价格区间里，华为品牌在全球25个国家和地区的份额均超过了10%。2017年11月，华为高端机的份额增幅更是高达7.2%，去年11月则来到了12%的新高，显示出其后劲十足。

而随着2019年的来临，华为也紧跟5G的步伐，昨天宣布将于MWC期间发布全球首款5G可折叠手机。而伴随5G的普及，华为多年以来的技术积累更会让其产品拥有更大的竞争优势，我们也期待着华为在2019能够再创辉煌。

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