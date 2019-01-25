临近春节，各大公司最忙碌的恐怕就要数推广宣传部门了，宣传片成为了他们首选。不仅仅是春节档上映的那些电影需要宣传片，一票互联网公司也纷纷在春节这个当口推出了企业宣传片，这些宣传片无一例外，拍得都很像电影。



宣传片拍得像电影 苹果把这个招数发扬光大（图片来自于www.weibo.com）

众多厂商中，噱头最足的无疑就是苹果。本周一，苹果在其微信公众号上公开了春节短片的计划。继去年陈可辛用iPhone X拍出《三分钟》之后，今年苹果的春节短片再次得到升级。除了拍摄设备从iPhone X升级到iPhone XS之外，导演也换成了中国第六代知名导演贾樟柯。这部今天正式发布的宣传片势必会引起非苹果粉丝的关注。

今年的许多的宣传片无一例外，相比过去更具电影质感。引爆微博和朋友圈的《啥是佩奇》无疑是其中的代表。短短两天的时间里，这部《小猪佩奇过大年》的宣传片在新浪微博上的点击量就超过14.5亿次，并且在各类流媒体平台上获得了数亿的点击量。

之前曾有一些厂商尝试过拍出电影质感的宣传片，但请来知名电影导演来拍摄，苹果无疑是那个吃螃蟹的人。陈可辛导演的Apple新年广告《三分钟》，讲述了一个列车员母亲在忙碌的春运时期，和儿子短暂的三分钟站台团聚。

上线之后，《三分钟》受到了广大粉丝的追捧，“iPhone拍大片”的概念也深深的印在了人们的脑海中。随后，大批量的解析文章也让普通用户认识到，他们手中的iPhone X是有希望能够拍出这样品质的片子。显然，这样的效果达到了苹果拍摄这段宣传片的初衷。



宣传片拍得像电影 苹果把这个招数发扬光大（图片来自于www.zhihu.com）

显然，《一个桶》所承载的意义远超《三分钟》 。去年iPhone销量的疲软尤其是中国区业务的疲软让苹果的业绩出现了危机。尽管股价已经从最低点的142美元有所回升，但所有人都清楚，苹果走到了新千年以来最艰难的时候。

时值春节，如果苹果能够抓住年终岁末这一重要购物时期，将苹果的文化和iPhone的优势传达给消费者，势必可以重振iPhone的销量。不过，《一个桶》产生的宣传效果是一个未知数，宣传片的讨论热度究竟能够推升到一个什么样的高度我们也不得而知。

就像《苹果的至暗时刻 这次真的来了》一文中我们写道的一样，用户对苹果最大的微词就是新技术吸引力不足的情况下，iPhone的售价逐年提升，人们对于更新换代的热情自然不断下沉。因此，只向用户传达价值观是不够的，消费者需要看到真正的实惠。



宣传片拍得像电影 苹果把这个招数发扬光大（图片来自于www.google.com）

贾樟柯的宣传片将会在今天引爆各大社交平台，人们讨论的重点到底是贾樟柯片子中所带有的气质还是iPhone XS的拍摄效果我们还不得而知，但有一点是可以确定的，那就是库克还得对着着急的股东发愁一阵子。

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