风潮2019手机未来趋势大会:手机行业‘逆周期’

1月22日，巨量引擎举办“风潮”——2019手机未来趋势大会，洞察手机风潮，会上还发布了手机行业白皮书，重点讨论了手机行业在红利消失之后，行业将要面对的问题以及手机产品的发展趋势。



风潮2019手机未来趋势大会

字节跳动营销中心总经理陈都烨表示，“当下时代红利没有消失，因为需求在不断演化”，用户需求从初级到高级、从少量场景到全方位场景渗透。

同时在市场端，Counterpoint中国区研究负责人闫占孟做出了“中国的智能机连续两年减少，直到2020年回复正增”的预测。

移动新时代营销进化：生态共享推动增长

手机行业的红利已经消失，因此只有构建一个合作共赢的生态才能为3C行业提供智能营销支点。陈都烨表示，“当下时代红利没有消失，因为需求在不断演化”。而巨量引擎不断丰富产品矩阵，与品牌主共享全系产品矩阵带来持续增长的注意力。



字节跳动营销中心总经理陈都烨

巨量引擎各端产品覆盖不同用户及需求场景：今日头条——优质内容驱动的综合信息平台；西瓜视频——聚合多元文化的综合视频平台；抖音——遇见更多美好，让优质内容获得更多分享交流；火山——打造多样化平台。还今日头条刚刚发布的“穿山甲”新一代视频化广告平台。

他们都将通过共享今日头条系产品持续增长的注意力，内容以及生态价值作为营销的枢纽与动力，引领移动时代的营销进化。

市场增长发力趋势：产品创新依旧是主流

从2G到5G时代，产品的创新升级，一直引领者竞争的主旋律，Counterpoint中国区研究负责人闫占孟如是说。



Counterpoint中国区研究负责人闫占孟

对于手机行业增长的发力趋势，创新仍是主流。闫占孟指出，未来智能手机发展的动因主要是产品的创新升级，以及人工智能芯片、5G场景应用、人脸识别等多项技术的投入来共同提升用户及产品的体验，从而让市场回归增长状态。

同时，闫占孟还做出了“中国的智能机连续两年减少，直到2020年回复正增”的预测。

《今日头条2018年手机行业白皮书：逆周期》

数据显示，2018年手机市场增长红利消失，“换机潮”这个增长引擎彻底熄火。这是字节跳动算数中心负责人张汉卿在的发布《今日头条2018年手机行业白皮书：逆周期》是，用数据说话，直指当前手机行业的“凛冬”来得更快了。



字节跳动算数中心负责人张汉卿

同时80%的国内市场份额由华为、vivo、OPPO等头部厂商占据，小厂商则夹缝求生存。在营销上呈现”马太效应“因此手机行业已经是红海中的红海。

针对这个背景，《白皮书》提出了手机行业5个趋势解读：“从营销力到产品力”；“从追求量到追求质”；“从图文营销到短视频营销”；“从品牌印象到品牌形象”；“从国内市场走向国际市场”。从而诠释了“逆周期”的主题，即行业寒冬并不是必然走向灭亡，而是走向稳定，走向下一个周期前的积淀。

寻找行业增长新引擎：忠诚用户

智能手机的饱和使得厂商更注重用户的忠诚度，凯度移动消费者指数中国区负责人梁亚光指出。针对此梁亚光从用户换机、购机、忠诚度的动因和影响因素，详细解读了用户行为改变对手机市场的影响。



凯度移动消费者指数中国区负责人梁亚光

梁亚光说，手机品牌要深度发掘用户在消费全脸中的痛点，触发用户需求，构建品牌忠实用户群。最终在市场与用户两方面，双向寻找行业增长新引擎。

头条将与创作者共创科技内容新生态

今日头条科技频道负责人郭海峰提出“全系科技内容全面升级，用三大计划加码科技内容生态”的观点。



今日头条科技频道负责人郭海峰

郭海峰指出，今日头条将会结合“科技创作群计划、青云计划以及头号联盟计划”，对科技创作者进行流量扶持、内容变现和运营支持，为创作者提供体系化的内容变现工具，手机品牌提供多样化内容营销资源。

通过以上措施，经过“过去一年，科技数码类内容创作者增长了一倍”，郭海峰表示。

今日头条营销全国负责人付玉东则详细讲述了科技垂类内容营销体系，包括新品发布、智能口碑、内容共创三大体系，从数据洞察、传播阵地、刺激转化实现有效的策略内容输出。



今日头条营销全国负责人付玉东

付玉东表示，手机营销已经进入精细化内容营销时代，结合一系列数据平台，与品牌共创科技新生态。还有一系列的超强产品支撑，比如快闪店、超级品牌馆等。2019年，全系产品会在内容共创上持续发力，各产品端的创作者，将通过丰富的扶持计划，获得更多体现商业价值的机会。

2019年，巨量引擎将通过内容生态和营销生态的持续建设，携手手机行业一同引领风潮，让手机行业营销的迭代和进化，迸发出无限生机。

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