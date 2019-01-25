三星Galaxy S10/S10 Plus真机全曝光

三星还没正式发布其新旗舰Galaxy S10和Galaxy S10 Plus。网上关于这款手机的信息基本上是被各种曝光。现在，外媒甚至放出了三星Galaxy S10和Galaxy S10 Plus的真机谍照，有关这两款手机的外观细节被全面曝光。





图中三星Galaxy S10和Galaxy S10 Plus均采用挖孔屏方案，其中Galaxy S10前置单摄像头，Galaxy S10 Plus前置双摄像头。





背部摄像头均采用横向布局，都为后置三摄像头，另外这是三星旗下首款后置三摄旗舰，成像效果应该十分不错。此外，底部二者布局完全一致，都配备Type-C接口而且保留了3.5mm耳机孔。









三星Galaxy S10、Galaxy S10 Plus均搭载高通骁龙855旗舰平台，该平台基于7nm工艺制程打造，采用全新的三丛集八核心架构，CPU主频达到了2.84GHz，GPU为Adreno 640，安兔兔跑分高达36万。





另外，部分版本搭载的是Exynos 9820移动平台（国行版应该是搭载的骁龙855移动平台）。该系列将于北京时间2月21日凌晨正式发布，让我们一起拭目以待。

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