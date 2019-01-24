押注Fuchsia OS谷歌挖来macOS老兵操盘

提到Fuchsia OS，可能很多人都没听说过，但是提到安卓估计大家都耳熟能详了。作为谷歌一个全新的OS，Fuchsia OS是一套可运行在手机、平板甚至是PC上的跨平台系统，放弃Linux内核，而是基于Zircon微核，采用Flutter引擎+Dart语言编写。而且其有望取代安卓成为谷歌最重要的一个项目。



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而就在近日，跟据国外媒体的报道，谷歌目前已经聘请了有着14年经验的资深工程师Bill Stevenson来操盘Fuchsia，力争能够早日将其推向市场。而根据介绍，Stevenson 2004年起就开始在苹果公司工作，曾负责管理My Mac、iCloud for Mac、AirDrop等项目。而且最近这一年，Stevenson还参与了OS X Mojave每个版本的细致构建工作。因此挖来这一员大将，或许可以看到谷歌的决心，要全力押注到Fuchsia这一系统上来，而从长远来看，Fuchsia取代安卓也应该是早晚的事情。

而根据此前媒体的报道，Fuchsia OS可能会在2020~2021之间亮相，而我们也期待着这一全新OS的推出能给目前的操作系统领域带来更多惊喜。

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