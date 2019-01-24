蚂蚁金服CEO井贤栋达沃斯金句：独行快 但众行远

【中关村在线新闻资讯】1月24日消息，昨日应联合国秘书长的普惠金融特别代表、荷兰王后马克西玛的邀请，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋在“CEO合伙人”交流会分享了一带一路“支付宝”的经验。



蚂蚁金服CEO井贤栋达沃斯金句

分享会上，井贤栋也描述了他心目中的新型全球化：同一个地球，同一种新梦想，普惠、平等、以人为本、包容、可持续。用数字技术来消除国家区域冲突，用创新来跨越行业人群鸿沟，用生态来创造互惠互利的发展机会。

“独行快，但是众行远，和合作伙伴一起走才可以走的更远。” 井贤栋表示，全球化4.0时代，需要生态伙伴形成共同合力。

据悉，这是井贤栋第4次参加达沃斯论坛，与往年不同的是，今年他的分享从支付宝中国经验拓展到了一带一路。近年来，支付宝全球化进程加速，在一带一路国家和地区不断复制，已经诞生了 9个海外“支付宝”。今年1月9日，支付宝宣布其全球用户数已超过10亿。

就在支付宝全球用户破10亿的当口，巴基斯坦“支付宝”Easypaisa运用蚂蚁区块链技术，打通了巴基斯坦到马来西亚间的跨境汇款，缓解跨境汇款等待时间长、到账慢等难题。半年前，香港版“支付宝”实现了全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务。

随着数字技术的发展，在中国已经成熟的普惠经验正不断在一带一路国家和地区落地开花，中国公司亦成为新型全球化的有力推动者，助力全球化4.0进程。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：蚂蚁金服CEO井贤栋达沃斯金句：独行快 但众行远http://news.zol.com.cn/708/7084484.html