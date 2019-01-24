戴尔CEO发声：退市五年彻底改变公司

作为一家知名的PC厂商，在私有化退市五年之久后，戴尔在去年选择重新登陆公开市场。而就在近日，该公司董事长兼CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）更是发声表示，他对此“已经准备好了，”因为在过去五年里，他已经改变了这家公司。



戴尔CEO

就在周三举行的达沃斯世界经济论坛上，戴尔公司CEO迈克尔·戴尔表示，“在我们私有化的这段时间，我们真的改变了这家公司。现在我们近90%的工程师是软件工程师。公司的美国通用会计准则营收在过去九个月里增长了17%，我们的数据中心业务增长了22%，我们是基础设施硬件和软件方面的全球领导者，增速快于市场。”而且其还表示，戴尔目前的营业状况非常的健康，希望外界可以重新认识戴尔。

除此之外，他还对美国众议员亚历山大·奥卡西奥-科特兹所提出的70%富人税作出了自己的回应。他说，他并不赞同对富人征收如此高的税率，因为这会损害经济，他不认为这有助于美国经济增长，世界上没有哪个国家这么干过。而我们也希望重新上市后的戴尔能够给我们带来更多的好产品。

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