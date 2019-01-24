媲美SSD性能东芝宣布首发UFS 3.0闪存

对于很多玩家来说，对于手机的性能是没有上限的，都希望手机的性能越高越好，而其上游供应商们也都在不断的努力，力争给大家带来更好的表现。而就在近日，知名存储厂商东芝宣布，它们已经试产了全球首个符合UFS 3.0标准的闪存存储方案，主要面向智能手机等移动设备，而且其号称可带来媲美高端PC SSD固态硬盘的性能。让手机的存储性能不在的累赘。



手机存储芯片

根据东芝的介绍，其UFS 3.0闪存芯片容量有128GB、256GB、512GB可供选择，但是初期仅有128GB，更大容量的要等到今年3月份之后才能提供。东芝表示其UFS3.0产品均是基于东芝的96层堆叠BiCS4 3D TLC闪存技术，USF 3.0主控也是东芝自己研发的。但是在具体的读写性能上，东芝并没有给我们透露太多的数据，只是称其512GB大容量型号的持续读写速度比上代UFS 2.1产品分别高了大约70％、80％。

而随着东芝宣布量产UFS3.0产品，其有望成为第一家在智能手机中商用UFS 3.0闪存的厂商。而我们也期待着他们能够给我们带来更多的新技术，新产品。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：媲美SSD性能东芝宣布首发UFS 3.0闪存http://news.zol.com.cn/708/7084003.html