苹果iPad mini 5与2019款iPad被曝光

苹果在去年3月份发布了2018款9.7英寸iPad，它升级全新的A10 Fusion处理器，提供Apple Pencil支持。

但苹果似乎是忘了iPad mini这条产品线，2015年11月更新的iPad mini 4仍在官方商店销售，这款iPad mini 4搭载的还是四年前的A8芯片，似乎已经有点跟不上iPad的节奏了。但不要着急，现在第五代iPad mini和2019年第七代iPad的消息已经传出。

Mac Otakara的日本博客以及《工商时报》，声称苹果正准备在明年上半年推出所谓的iPad mini 5，预计将会在2019年上半年上市。另外《工商时报》还提到了iPad mini的显示屏供应商主要是LG Display，但京东方的比重会增大。





2019年1月初，一位名叫White的用户在Twitter上分享了一些据说是一款未发布的iPad mini的谍照。这款iPad mini为玫瑰金配色，但与iPad mini 4相比泄露的设备的天线经过了重新设计，即在天线内的区域填充塑料，与当今的新iPad设计上相同，这表明新iPad mini可能真的在研发中。这款可能是iPad mini 5的设备设有耳机插孔、音量按键、Lightning接口、底部的两个扬声器等等。





至于2019款第七代9.7英寸iPad的爆料是在去年的12月份，《工商时报》援引熟悉苹果供应链的内部人士消息称，苹果正计划在2019年的上半年推出两款全新的入门级iPad平板电脑。新款中除了标准的9.7英寸版本之外，还增加了一款外观设计改款，预期尺寸将放大到10英寸的版本。

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