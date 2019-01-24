外媒评价小米双折叠手机：史上最佳设计

虽然说春节马上就要到了，但手机厂商们似乎并没有停下来的意思，而记在昨天，两家国产手机小米和魅族不约而同的选择在一曝光自己的新机。小米更是展示了一款双折叠屏的手机吸引了不少玩家的心，而这段视频也很快被传播到国外，被外媒看到。



图源The Verge

而国外的知名科技媒体The Verge在看完这段视频后，更是给出了其极高的评价。The Verge在其官方推特上称“小米双折叠手机是迄今为止我们见过最好的”。作为一家知名的科技媒体，小米新机能够获得如此高的评价也可以看出来我们国产手机的崛起。而在昨天林斌的微博上他也表示，这不仅是小米首款折叠屏手机，也是全球第一台双折叠手机。它攻克了柔性折叠屏技术、四驱折叠转轴技术、柔性盖板技术以及MIUI适配等一系列技术难题。

不过让我们玩家感到遗憾的是，虽然这款新机足够惊艳，但是由于目前的一些技术所限，其还仅仅处于工程机阶段，离正式量产上市还有很长的一段路要走。而我们也希望这些国产手机厂商们能够带给我们更多惊喜。

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