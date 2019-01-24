买锤子专利 今日头条的教育布局浮出水面

今日头条收购锤子科技成了近期的热闻。不过在随后的澄清声明中，却是另一番景象。字节跳动（今日头条母公司）表示，收购仅是锤子科技的部分专利使用权，将探索教育领域相关业务，同时锤子员工入职公司，这是正常的人才流动。

对于具体的收购价格、收购份额、收购原因，以及未来会否全盘接收等问题。字节跳动以涉及保密条款为由，并未进行回应。由此来看，锤子科技的危机并没有解除。不过在合理比锤子更值得玩味的是今日头条的教育布局。



今日头条的教育布局浮出水面（图片来自http://dh.yesky.com/369/597446369.shtml）

今日头条为什么要去做教育

今日头条的教育布局在2018就已经展开，根据公开资料显示，在2017年底领投家校互动在线作业平台一起作业，融资金额在2亿美元左右。

2018年3月，今日头条上线了“好好学习”APP；5月份有杀入在线少儿英语领域，推出gogokid品牌。

2018年12月份，今日头条推出在线外教英语品牌AIkid。除了以上这些，另有消息称，今日头条内部还已在孵化包括一对一外教、少儿编程、聊天机器人等多个To C 的教育产品。

那么今日头条为什么要去做教育，主要有以下几点：

首先是，BAT都在做，对于今日头条来讲在业务上开辟自己的新战场，并不是一件坏事。何况是BAT都同时盯上的产业。

据了解，从2013年开始BAT就已经将触角伸到了教育领域。如腾讯推出主打职业教育的“腾讯精品课”。百度则推出了百度教育，以及阿里巴巴则是推出了“淘宝同学”。

其次是，教育市场是一个足够稳定，体量大的市场。足够稳定主要是指，不管是外部经济好还是坏，教育市场始终是平稳的。根据弗若斯特沙利文（Frost Sullivan）报告，中国K12教育行业规模由2013年的1.81万亿元增至2017年的2.69万亿元，预计2022年将进一步增至4.28万亿元。

再次，教育产业其实对今日头条来讲是一个长尾需求，这是他整个生态当中最缺少的东西。同时也是变现最快。当前今日头条系的产品都只是做到了吸引用户，但是用户的留存度不够，一旦没有新鲜内容刺激，就会马上离开。面对这个问题，今日头条也是想到诸多解决办法，如引入社交，引入金融，引入长视频等等，这里做教育也是如此。

另外，今日头条做教育，也是为了能够体现出大吗，未来的用户，培养潜在市场和使用人群。因为教育最能近距离够触达用户的途径之一，而且用户的粘性还很高。

最后一条其实很简单，现在今日头条发力教育，在一定程度上对其估值也是有很大的拉升。因为投资者鉴于教育市场的广阔，以及用户技术等，围棋手的更多资金打下基础。

今日头条收购锤子专利后带来哪些可能？

从当前的信息看，今日头条并没有整体收购锤子科技，而是仅仅收购了其部分专利授权。这仅能表明，暂时今日头条并没有做硬件的打算。

虽然今日头条并没有公布收购锤子科技专利的具体内容，但是锤子在软件方面的专利是可以查到的，比如钱包软件、语音助手软件、便签软件和时钟软件等。其中可能性最大的有语音助手、便签软件和时钟等相关专利。

通过以上专利信息可以推断，今日头条在教育产业上将会在上B端有所作为。为什么不是C端，主要是因为，互联网公司对于教育产业来讲，并不会是带革命性创新或者是，他带来了的仅是体验升级。

这种体验升级，不会是学生反推向老师，而是老师推向学生。因此面向教育机构，以及学校的产品将会是今日头条今后发力的重点。这里今日头条仅需要将锤子科技的专利转化成产品即可，或硬件或软件。

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