早报：美团回应摩拜员工去留 没有裁员计划

【科技早餐】

美团回应摩拜员工去留：没有裁员计划

美团联合创始人、高级副总裁王慧文发布内部信，宣布摩拜已全面接入美团APP，摩拜单车将成为美团LBS平台单车事业部，由他本人兼任事业部总经理。对于摩拜员工的去留问题，美团方面表示没有裁员计划。

Zol点评：收编之后，共享单车行业的竞争也将走向滴滴打美团的格局。



美团回应摩拜员工去留：没有裁员计划（图片来自于www.tech.qq.com）

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经过几次延误后，贝佐斯旗下的蓝色起源公司有望最早在周三返回太空，这是它六个月来的第一次发射。他们计划将携带美国宇航局资助的八个研究项目的New Shepard火箭发射升空，让它在微重力环境中度过一段短暂的时间，然后再返回地面。

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苹果首席执行官蒂姆·库克本周在瑞士达沃斯参加了一年一度的世界经济论坛。他在达沃斯与亚美尼亚总理以及微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉等人共席交流，还接受了德国《图片报》的采访，谈到了苹果在教育领域的目标和理想。

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